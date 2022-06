Nevidím důvod, proč bych měl rezignovat, koaliční smlouva by se neměla měnit, říká Rakušan

Sám ministr vnitra ale rezignovat nehodlá, protože podle svých slov není s kauzou žádným způsobem spojen. „Je to asi ten nejtěžší týden mé politické kariéry,“ uvedl. Podle předsedy hnutí STAN Rakušana zůstane Gazdík dál členem poslaneckého klubu hnutí. „Skutečně si myslím, že velmi rázně vyvodil svoji politickou odpovědnost. A to tady není zvykem,“ myslí si.

V neděli dopoledne ohlásil rezignaci ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. S Rakušanem mluvil v pátek na schůzce, kde mu nabídl i rezignaci na post místopředsedy vládního hnutí. Schůzky s Redlem jsou podle Rakušana nevysvětlitelné a vrhají špatné světlo na vládu i STAN, přestože podle něj není Gazdík obviněný, podezřelý ani zapojený do kauzy.

Vládní hnutí podle předsedy v kauzách dobíhá vlastní minulost. „Ano, dobíhá nás naše minulost. Od roku 2017 už neměl nikdo být s tím člověkem v kontaktu. Kdyby se mě snažil kdykoliv pan Redl oslovit, samozřejmě bych takovou schůzku odmítl,“ apeloval.

Během příštího týdne Rakušan plánuje odvolat ředitele České pošty Romana Knapa, který se podle informací médií měl s lobbistou Redlem setkat.

Mimořádný sněm hnutí STAN do půlky prázdnin

Větší politickou odpovědnost chce Rakušan ve stínu dalších kauz vyvodit na mimořádném sjezdu hnutí STAN, který chce svolat co nejdříve. „Celý proces musíme urychlit a doufáme, že se náš sněm podaří svolat někdy do konci prázdnin,“ upřesnil.

Mimořádný sjezd podle něj bude volební a členové hnutí budou znovu volit celé předsednictvo. Rakušan by chtěl, aby se sjezd konal do konce července. Jako hlavní prioritu pro další týdny vidí hledání kandidáta na post nového ministra školství.

Zároveň odmítl, že by se na úrovni vlády mělo diskutovat o výměnách resortů nebo případné změně koaliční smlouvy. „Diskutujeme nyní s kolegy, zda jsme schopni rychle najít vhodného nástupce Petra Gazdíka na post ministra školství. Koaliční smlouva se nemusí měnit a odmítám všechny politické útoky, že jsem se na ministerstvu dopustil něčeho špatného a něco jsem ovlivňoval,“ upřesnil.

V čele hnutí chce Rakušan pokračovat. Zdůvodnil to tím, že jako vicepremiér by měl být i ve vedení strany. Politické uskupení, jehož je předsedou od roku 2019, by podle něj mělo projít „obrodným procesem.“

Budoucnost europoslance Polčáka

Dopad by měla mít korupční kauza i na europoslance Stanislava Polčáka (STAN), který byl podobně jako končící ministr školství Gazdík v kontaktu s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. Příští týden by podle Rakušana měla jeho budoucnost v politice řešit pražská organizace Starostů.

„Dnes jsem hovořil s lídrem pražské kandidátky Petrem Hlaváčkem. Shodli jsme se na tom, že je nutné odstřihnout hnutí STAN od všech lidí, kteří potenciálně mohli být v kontaktu s Michalem Redlem. V rozhodovacích strukturách tam ti lidé nemohou být,“ uvedl s odkazem na Polčáka. Hnutí STAN podle něj nyní „běží o svou budoucnost“.

Rakušan dodal, že by uvítal, aby Polčák vyvodil politickou odpovědnost podobně jako to provedl končící ministr Gazdík. Zdůraznil ale, že Polčák ani Gazdík nefigurují podle médií ve spisu jako podezřelí či obvinění.

Poslanecký klub Pirátů dnes odmítl nominaci Martina Půty do ČEZu kvůli dosud neskončenému trestnímu stíhání. Požádali jsme STAN o koaliční jednání k vysvětlení kauz a dalším krokům. Klub se seznámil s podklady ohledně pana Hlubučka a přijal opatření. Další info příští týden. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) June 17, 2022

V pátek poslanecký klub Pirátů nominaci libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ kvůli neskončenému trestnímu stíháníní.

Jeho nominaci by měl Rakušan probírat postupně s Piráty a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který by měl nakonec rozhodnout. V korupční kauze, kde je mezi obžalovanými i Půta, bude nutné provést u Krajského soudu v Liberci znovu celé dokazování. Rakušan řekl, že kauza se táhne již osm let. Půtovu odbornou erudici považuje za nezpochybnitelnou, hejtman ale podle Rakušana řekl, že nechce způsobovat napětí ve vládě a na své nominaci trvat.