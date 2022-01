Farský se kvůli stáži v USA vzdá poslaneckého mandátu

V Česku chybí noví pěstouni pro děti z kojeneckých ústavů, které čekají na náhradní rodinu. Například v Ústeckém kraji se počet dětí nahlášených do evidence náhradní rodinné péče ročně pohybuje okolo dvou set. Pro drtivou většinu dětí hledá úřad pěstouny dlouho. Úprava novely o sociálně-právní ochraně dětí přitom předpokládá, že od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku.