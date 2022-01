Farský by se měl vzdát mandátu, nebo stipendia, řekl šéf Pirátů Bartoš

„Ačkoli to je rozhodnutí pana Farského a strany STAN, tak nejenom já, ale i spousta lidí to vnímá negativně. Navíc Honza Farský byl lídrem kandidátky. Mně by to přišlo problematické, i kdyby to byl někdo na chvostu (kandidátky),“ řekl Bartoš s tím, že o záležitosti chce ještě jednat.

Farský už dříve uvedl, že v tom nevidí rozpor s koaliční smlouvou mezi Piráty a STAN, ve které se uvádí, že kandidát by měl upřednostnit práci ve sněmovně před svými dalšími aktivitami, studium nevyjímaje. Starostenský poslanec argumentoval například tím, že jde o jeho osobní rozvoj.

„Uvidím, s jakým řešením přijde hnutí STAN. Já jsem pro to, že pokud někdo něco nesplní, tak je to on, kdo by měl najít řešení. Optimálním řešením by bylo, kdyby za něj (Farského) nastoupil náhradník z hnutí STAN, nebo kdyby on na ten studijní pobyt nenastoupil,“ komentoval situaci Bartoš.