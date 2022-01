ŽIVĚ: Poslanci se vrátili k jednání o důvěře vládě. Už nyní je rekordně dlouhé

Poslanci se vrátili do jednacího sálu, aby vyjádřili, zda má nová vláda jejich důvěru. O důvěru požádal premiér Petr Fiala (ODS) sněmovnu již ve středu dopoledne, ale rozprava trvala do rána, kdy byla schůze přerušena kvůli jiné, mimořádné schůzi. Od šesti hodin večer pokračuje původní schůze. Již dávno je jisté, že to je historicky zdaleka nejdelší jednání o důvěře nebo nedůvěře vládě.