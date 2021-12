Česko má novou vládu

„Nejjednodušší by bylo popřát vám jenom úspěch, ale to není příliš konkrétní. Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, ale samozřejmé to není,“ vzkázal sboru ministrů prezident Zeman při jmenování v Lánech.

Poznamenal, že před Fialovým kabinetem stojí výzvy jako pandemie či energetická krize, ale také hospodaření státu a otázka rozpočtu. „Na této příležitosti se buď, jak říkával Petr Nečas, uděláte, nebo odděláte. Přeji vám to první,“ prohlásil Zeman.

Fiala zdůraznil, že nová vláda si je vědoma své odpovědnosti. „Nezačínáme v lehké situaci, spousta věcí v naší zemi je zanedbána a čelíme obrovským problémům,“ nechal se slyšet. Poznamenal, že blížící se svátky vánoční jsou časem odpočinku, ministři ale relaxovat nebudou. „Chceme pracovat od prvního okamžiku,“ avizoval.

Máme vládu změny pro budoucnost. Začínáme pracovat hned. pic.twitter.com/SDJDkiwK5t — Petr Fiala (@P_Fiala) December 17, 2021

Při slavnostním aktu nový premiér dále řekl, že jeho kabinet chce vládnout odlišně než jeho předchůdci. K řešení problémů chce Fiala přistupovat systematicky, s rozmyslem a jasně je vysvětlovat veřejnosti. „Nebude to jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ uzavřel předseda vlády.

Jmenování předcházelo testování

Do Lán odjeli členové nastupující vlády autobusem od pražského Hrzánského paláce. Před jmenováním se museli podrobit antigennímu testu na koronavirus, stejně jako ostatní návštěvníci u prezidenta v poslední době.

Zeman jmenoval kabinet v podobě, v jaké mu ho designovaný premiér Petr Fiala (ODS) navrhl před měsícem. Prezident původně oznámil, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Fiala však později po schůzce s hlavou státu oznámil, že výhrady prezidenta k pirátskému kandidátovi sice trvají, Lipavský se ale ministrem stane.