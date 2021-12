Fialovi blahopřál Heger i von der Leyenová. Podle komentátora nebyl Mynářův přeřek náhoda

Novou vládu jmenoval prezident Miloš Zeman v pátek v 11 hodin . Vratislav Mynář se při uvedení Jana Lipavského (Piráti) přeřekl, označil ho za magistra, pak se ale opravil a řekl, že je bakalář. Politický analytik Lukáš Jelínek si myslí, že to nebyla náhoda, a že šlo o „malé šťouchnutí, které si prezidentská kancelář připravila“. Ceremoniál podle něj proběhl standardně, když pomine respirátory a absenci přípitku. Slova prezidenta Miloše Zemana podle Jelínka byla uměřená, „nevystartoval“ proti politikům ani novinářům.

„Těším se, že s vámi budu pracovat na našem společném boji proti pandemii a na úspěchu (fondu) Next Generation EU pro udržitelné a zelené oživení v Evropě,“ napsala von der Leyenová. Fiala do Bruselu zavítá nejpozději v březnu, kdy je v plánu další řádný summit EU.

Podle Jelínka je zatím řešení těchto potíží ze strany nové vlády v mlhách. Přichází podle něj vláda stran, které se hlásí spíše k minimálnímu státu. Co se týká covidu, dá se podle něj očekávat revize některých vládních opatření. V případě energetické krize Fialova vláda hovoří o adresné pomoci. Klimeš rozumí ambici sanovat veřejné finance, zásadní škrty ale nevidí jako reálné. Vypadá to podle něj, že spadneme do dlouhého rozpočtového provizoria.

Jelínek také sdělil, že v pětikoalici na sebe budou narážet konzervativci a liberálové. „Už jsme slyšeli výhrady kritiků Ivana Bartoše, že by se Piráti měli držet svého politického progresivismu a neustupovat a nedělat kompromisy s tím konzervativním křídlem občanských demokratů například v zahraniční politice nebo v přístupu k ochraně klimatu,“ uvedl s tím, že vládnutí bude dynamické, kostrbaté. Podle Klimeše se Andrej Babiš (ANO) s nejpočetnějším politickým klubem ve sněmovně v opozici najde a bude drsným kritikem.

Der Standard: Fialu čeká každodenní námaha

K pátečnímu střídání vlád v Česku napsal rakouský deník Der Standard, že „po bitvě nervů kolem vzniku vlády čeká kabinet Petra Fialy námaha všedního dne.“

List připomněl Zemanův příslib, že premiérem jmenuje nikoli šéfa nejsilnějšího seskupení stran, ale nejsilnější jednotlivé strany, tedy dosavadního šéfa vlády Babiše. „Vítězná koalice ale Babišovi brzy vzala svým důrazně semknutým vystupováním naději, že se Zemanovou pomocí bude skutečně moci zůstat v úřadě,“ napsal Der Standard.

Ústřední význam má podle rakouského listu sociální politika. „Pokud Fiala zanedbá slabší příjmové skupiny, bude se jediná zbylá opozice hlásit o nárok ji zastupovat: Babišova strana ANO a pravicově populistická Svoboda a přímá demokracie (SPD),“ upozorňuje rakouský deník.

Francouzský list Les Echos se střídáním moci v Česku zabývá z širší perspektivy. „Politické aliance objevily účinnou metodu, jak ve východní Evropě zbavit moci šéfy vlád sporné etiky,“ píše list a připomíná odchod bulharského premiéra Bojka Borisova nebo sjednocení maďarské opozice proti Viktoru Orbánovi. „V Praze porazila koalice dohromady pěti stran Andreje Babiše, jednoho z nejbohatších lidí v zemi, obviněného ze zneužívání evropských fondů a konfliktu zájmu kvůli udržování vazeb se svým konglomerátem Agrofert během svého mandátu,“ napsal Les Echos.

List také popisuje peripetie vzniku vlády včetně Zemanovy hrozby vetováním jednoho z kandidátů na ministra. „Miloš Zeman, který vždy podporoval Andreje Babiše, podnikatele bez velkých skrupulí a suveréna, ještě trochu více zkomplikoval formování vlády tím, že si vyžádal přijetí všech ministerských kandidátů, a tím, že ovšem odmítal, aniž by výslovně uvedl jeho jméno, uchazeče na post ministra zahraničí. Pirát Jan Lipavský, který je politickou kulturou blízký německým Zeleným, zaujímal velmi tvrdé postoje vůči Číně a Rusku, na které Miloš Zeman nepřestává brát ohledy,“ píše Les Echos.