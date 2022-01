ŽIVĚ: Poslanci se sešli kvůli peněžitým darům pro hnutí STAN

Poslanci se ve čtvrtek mimořádně sešli kvůli peněžitým darům, které obdrželo vládní hnutí STAN. Schůzi vyvolali poslanci opozičních SPD a ANO. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by sněmovna měla vyzvat premiéra Petra Fialu (ODS), aby navrhl odvolání šéfa STAN Víta Rakušana z funkce ministra vnitra kvůli financování Starostů. Zákonodárci do lavic zamířili dvě hodiny poté, co bylo v sedm hodin ráno po 22 hodinách přerušeno jednání k vyslovení důvěry nové koaliční vládě. To má pokračovat v 18 hodin.