Farský: O udělení stipendia jsem věděl loni v březnu, rozhodnutí odjet padlo v prosinci

Na otázku, zda by nebylo fér, říct o získání stipendia voličům, Farský reagoval, že v té době bylo vše nejisté kvůli situaci s covidem. Nikdo si podle něj nemohl být jistý, že odjede. „V tu chvíli nedávalo smysl oslavovat jakoukoliv pozici, nejen moji. Nevěděl jsem, že odjedu, nevěděl jsem, jak dopadnou volby, nevěděl jsem, jestli vůbec ten program ještě bude v tuto chvíli otevřen,“ řekl.

Farský připomněl, že dostat Fulbrightovo stipendium není jednoduché. „Není to věc týdne nebo měsíce. Je to dlouhodobý a náročný proces. Musím říct, že jsem poctěn, že jsem ho získal. Samotnou žádost jsem podával už někdy před dvěma lety,“ dodal.

Mé rozhodnutí premiér chápe, řekl Farský

Farský potvrdil, že je definitivně rozhodnutý do USA odjet. „Zašel jsem za premiérem Petrem Fialou (ODS), který byl i jedním z těch, kteří před rokem a půl společně s Petrem Pithartem a Michaelem Žantovským mi dali doporučení s tím, že ten projekt stojí za to a že dává smysl, abych ho absolvoval. Petr Fiala mi řekl, že to naprosto respektuje a chápe,“ řekl.

V koaliční smluvě Pirátů a STAN ale stojí, že se kandidát na poslance zavazuje k tomu, že tuto funkci bude brát jako prioritní a své ostatní aktivity, včetně studia, přispůsobí práci ve sněmovně. „Je to součást mé práce, je to práce, kdy se budu věnovat bytostně politickým tématům, které čekají Českou republiku v příštích letech,“ hájí své rozhodnutí Farský. Kolizi s koaliční smlouvou nevidí.

Naopak předseda klubu Pirátů Jakub Michálek vidí věc opačně. „Je paradoxní, že studium si tam (do koaliční smlouvy, pozn. red.) prosadili kolegové od Starostů,“ řekl České televizi na dotaz, zda Farského plány považuje za porušení koaličí smlouvy. Rozhodnutím Farského se podle něj bude zabývat koaliční rada Starostů s Piráty.

„Dneska je doba, kdy na sobě musíte neustále pracovat, musíte se vzdělávat, neustále zlepšovat,“ uzavřel Farský s tím, že kdyby měla koalice 101 poslanců, bylo by na místě zvažit, zda do USA odjet či nikoliv.