Piráti narušují vládní jednotu. Vyzvali k výměně Mlejnka na pozici šéfa civilní rozvědky

Podobně teď o Mlejnkovi jako o nedůvěryhodném mluví i koaliční Piráti. Ti navíc v usnesení poslaneckého klubu upozorňují, že může jít i o porušení koaliční smlouvy, protože strany by podle ní měly do vedoucích funkcí vybírat kompetentní a důvěryhodné osobnosti.

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Beru usnesení Pirátů na vědomí. Chci ho s nimi probrat v příštích dnech osobně,“ reagoval v SMS pro Českou televizi vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).