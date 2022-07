Česká západní dráha je tratí snů o Západu, pohádek, ale i nenaplněných vizí. Z Plzně do Prahy jezdí vlaky 160 let

Po druhé světové válce dále ještě nabyla trasa Praha – Cheb na významu oproti původní trase České západní dráhy. Z Prahy jezdil jeden rychlík do Brodu nad Lesy, jeden osobní vlak a ještě zůstaly dva přímé osobní vlaky do Domažlic, již před rokem 1950 byl ale rychlík zkrácen do Domažlic a přes hranice jezdil už jen přímý vůz. Později už zbyl jen jeden osobní vlak Domažlice – Furth im Wald denně.

Nebylo to nijak překvapivé. Druhá světová válka na desítky let dramaticky zhoršila česko-německé vztahy obecně a studená válka měla o to větší vliv na vztah se Západem včetně Západního Německa. Důsledkem obojího byl zánik mnoha železničních hraničních přechodů zejména do Německa a Rakouska a dramatické utlumení dopravy na těch zbylých.

Nejvýznamnějším hraničním přechodem na Západ zůstal po celou dobu mezi lety 1945 a 1990 ten mezi Chebem a bavorským Schirndingem. Jestliže na domažlickou trať po válce zajížděl zprvu rychlík, později ale již jen přímý osobní vlak z Prahy, který v Domažlicích končil, z Prahy do Chebu směřovaly nejméně čtyři rychlíky, z nichž jeden pokračoval přes hranice dál- Byl to onen vlak Praha – Paříž, který kdysi nesl číslo 1 (to se však záhy změnilo; po druhé světové válce měl číslo 161, v 60. letech 63, ještě později 251 či 250).

Západní expres – král mezi vlaky (nejen) za železnou oponu

V 60. letech dostal pařížský vlak jméno Západní expres. Některé zdroje dávají tento název do souvislosti s expresy francouzské Mezinárodní společnosti lůžkových vozů, které jezdily z Paříže. Ty nesly názvy Severní expres (francouzsky Nord Express – zprvu jezdil přes Belgii, severní Německo a Polsko do Petrohradu, později jen z Paříže do Kodaně), Jižní expres (Sud Express – do Lisabonu) a Východní expres (Orient Express – do Istanbulu). To je ale přinejmenším pochybné, byť nelze vyloučit, že se Československé státní dráhy (ČSD) inspirovaly.

Kromě něj začaly v 60. letech přes Schirnding jezdit ještě další vlaky – dva rychlíky z Prahy do Norimberku, jeden z Karlových Varů do Norimberku a ještě jeden, který jezdil až do Stuttgartu, ale jen o letních víkendech.

Žádný jiný železniční hraniční přechod z Československa na Západ nebyl tak vytížený. Do Západního Německa jezdila osobní doprava už jen přes Furth im Wald, kde hranici překračoval již zmíněný jediný osobní vlak denně. Na přechodu Aš – Selb byla pouze nákladní doprava, v Železné Rudě bylo pohraniční nádraží přetnuto ostnatým drátem a všechny vlaky končily na zastávce dále od hranic. A mezi Stožcem a Haidmühle byla trať zrušena.

O mnoho lepší nebylo ani spojení do Rakouska. Do Summerau jezdíval jen jeden osobní vlak z Horního Dvořiště (tedy podobně jako do Furth im Wald), z Bratislavy do Vídně dva, ze Znojma do Rakouska zůstala jen nákladní doprava, přechody ve Slavonicích a Hevlíně byly zrušeny.

O trochu lepší to bylo v Českých Velenicích a Břeclavi. Přes Břeclav jezdil noční expres Chopin (Vídeň – Varšava) a přes České Velenice od 50. let Vindobona a později i Sanssouci (oba vlaky Vídeň – Berlín; Vindobona jezdila přes den, Sanssouci přes noc) plus hrstka osobních vlaků.

Je tedy zřejmé, že objem provozu „přes železnou oponu“ byl v Chebu mimořádný a zejména Západní expres byl velký fenomén. Sama směrovka Praha – Paris slibovala něco výjimečného a nic na tom neměnil fakt, že za hranicemi se vlak měnil vcelku v obyčejný, často zastavující rychlík.

Jestliže v Praze to byl jeden z mála vlaků, které před ukončením parního provozu jezdily již z hlavního nádraží s parní lokomotivou (ostatní většinou jezdily elektricky na Smíchov, aby ušetřily centrum Prahy kouře, a teprve tam přepřahaly na parní lokomotivu) a projížděl všechny stanice až do Plzně, a pak stavěl už jen v Mariánských Lázních a Chebu, za hranicemi stavěl kromě pohraničního Schirndingu a uzlového nádraží Marktredwitz i v Kirchenlaibachu a Pegnitzu, než se dostal alespoň do Norimberku.