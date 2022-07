Vlaky vyjíždějí na modernizovanou trať Praha–Tábor. I po desetiletích prací jsou však na mapě koridorů bílá místa

Dálkové vlaky budou jezdit v obvyklé trase, ale expresní spoje (EC z Prahy do Lince a IC z Prahy do Českých Budějovic nebo Krumlova) budou z Prahy odjíždět o čtvrt hodiny dříve než obvykle. Rychlíky se vrátí do původní časové polohy. Ve směru do Prahy by žádné omezení již být nemělo.