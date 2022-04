Začíná dlouhá výluka na trati z Prahy do Tábora, stará jednokolejka zaniká

Přítomností se naopak stane mnohaměsíční výluka. Až do 1. července budou muset cestující z dálkových vlaků přestoupit (ve směru z Prahy) v Olbramovicích do autobusů, které je odvezou až do Chotovin. Mezi Prahou a Olbramovicemi budou rychlíky a expresy jezdit podle zvláštního jízdního řádu.

„Z Prahy budou vyjíždět o 15 minut dřív, aby se dohnalo zpoždění,“ upozornil mluvčí Český drah Lukáš Kubát. Například ranní expres do Lince pojede z Prahy místo v 6:04 již v 5:49, následující rychlík do Českých Budějovic místo v 6:30 již v 6:15. Cestující do Curychu, kteří si pořídili jízdenku na lůžkový vůz, dojedou do Olbramovic ve voze na sezení a až v Chotovinách nastoupí do lůžkového vozu.

Všechny dálkové vlaky z jižních Čech navíc budou v Praze končit (a začínat) na hlavním nádraží, nebudou tedy zajíždět do Holešovic. Regionální vlaky nahradí České dráhy autobusem v celé trase mezi Benešovem a Táborem.