Středočeské lokálky umlkají, kvůli výlukám zpomalí vlaky na koridorech. Nový železniční jízdní řád je tu

Částečně dopadne obdobné omezení i na vlak Vindobona, který jezdí do Berlína z Rakouska. Ten bude jezdit přímo skrz Prahu (pouze se zastavením v Holešovicích) do 25. června a od 1. září, zatímco přes prázdniny bude i on rozdělen na dva.

V příštím roce budou dráhy nadále vypravovat denní mezistátní vlaky z Prahy do Mnichova, Norimberku (s přestupem v Chebu), Lince, Vídně a Grazu, Bratislavy a Budapešti, Žiliny a Košic, Krakova a Přemyšlu a Varšavy, z Ostravy bude dál možné dojet i do Gdyně a běloruského Brestu. Přes noc bude možné se dostat přes Košice do Humenného, do Budapešti, přes Krakov do Varšavy a do Curychu, přes Česko bude dál projíždět noční vlak Berlín–Vídeň/Budapešť a v letní sezoně by měly opět jezdit i noční vlaky z Bohumína do polských letovisek u Baltského moře.

V dosavadním rozsahu ponechá svá mezistátní spojení i Leo Express, který jezdí z Prahy do Košic a do Krakova.

Zato RegioJet připravil rozmach svých dálkových vlaků. Tak jako dosud bude jezdit z Prahy do Košic, Bratislavy, Vídně a Budapešti. Od neděle přidá také noční vlak z Prahy do Přemyšlu u polsko-ukrajinských hranic, od jara by měl začít jezdit i spoj Praha–Ostende, který obslouží také Brusel.