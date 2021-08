Plzeňské nádraží projde opravou za plného provozu. Zachovat má noblesní rakousko-uherský styl

Začala oprava víc než sto let staré výpravní budovy hlavního nádraží v Plzni, Správa železnic (SŽ) zrekonstruuje objekt od základů po střechu. Práce na památkově chráněném objektu by měly trvat dva a půl roku. Správa železnic za ně zaplatí téměř 670 milionů korun. Navazují na opravy kolejišť a nástupišť z minulých let.