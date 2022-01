Vláda projedná testování studentů vyšších odborných škol

Studenti denní formy vzdělávání na vyšších odborných školách se od pondělí zřejmě budou muset pravidelně testovat na covid-19 stejně jako žáci základních či středních škol. Na středečním jednání by o tom měla rozhodnout vláda. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství. Žáci základních a středních škol se v současnosti testují jednou týdně antigenní metodou. Studentů vyšších odborných škol se pravidelné testování netýká. Zaměstnanci těchto škol se testují dvakrát týdně, nově by se měli testovat jen jednou.