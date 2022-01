Premiér Fiala: Jednání s Polskem o dole Turów nejsou ukončena a zatím není možné podepsat dohodu

Praha vede kvůli dolu s Varšavou spor, rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítají a zpochybňují i dopady na české území. Loni v září vyměřil soud Polsku pokutu - půl milionu eur denně za to, že nerespektuje nařízení přerušit těžbu. Částka teď už přesahuje 60 milionů eur, tedy i sumu, kterou Česko požaduje v rámci kompenzace.

Česko podle návrhu smlouvy žádá kompenzaci ve výši 50 milionů eur (zhruba 1,22 miliardy korun) za škody způsobené těžbou a trvá na desetiletém soudním dohledu, Polsko ale nabízí pouze 40 milionů eur (zhruba 980 milionů korun) a souhlasí jen s dvěma roky soudního dohledu. Právě tyto dvě záležitosti zůstávají podle Fialy hlavními problémy. „To jsou věci, které jsou stále otevřeny, kde není zatím shoda mezi českou a polskou stranou,“ poznamenal. Další úpravy jsou podle něj spíše technického charakteru, diskutují o nich ministerstva obou zemí.

Mluvčí polského ministerstva klimatu a životního prostředí Aleksander Brzózka na Twitteru poděkoval české straně za středeční jednání a otevřenost vůči polským návrhům. „Doufáme, že budou přijaty v rámci vládnoucí koalice v České republice a pomohou ukončit spor,“ napsal.

Polski zespół negocjacyjny dziękuje stronie czeskiej za dzisiejsze rozmowy i otwartość na nasze propozycje. Liczymy na to, że zostaną one przyjęte w ramach koalicji rządzącej w Czechach i pozwolą zakończyć spór. — Aleksander Brzózka (@a_Brzozka) January 26, 2022

Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která je v jeho blízkosti a která je na polském trhu důležitým producentem elektrické energie. Obce v českém příhraničí už několik let bojují proti jeho rozšíření, obyvatelé se bojí o zdroje pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti. Polsko plánuje v dole těžit do roku 2044.

Česká vláda - minulá i ta současná - opakuje, že nehodlá zasahovat do energetické politiky Polska. Podstatné podle ní je ochránit vodní zdroje a taky to, aby posouzení těžby proběhlo podle pravidel.

Místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS) řekl ve vysílání ČT24, že smlouva je důležitá pro regiony v Libereckém kraji, které by mohly být těžbou poznamenány. „My tu dohodu potřebujeme kvůli jistotě zásobování pitnou vodou v případě toho, že v budoucnu přijdeme na našem území, to znamená na Frýdlantsku a Hrádecko - Chrastavsku o vodu. Hodně na té dohodě záleží, protože pokud se nenaplní, ty náklady bude muset pravděpodobně hradit český stát, což by způsobilo další výdaje do rozpočtu.“