Přicházejí nová pravidla pro karantény a izolace, týkat se budou očkovaných i těch po covidu

Celkově je 7 milionů a 300 tisíc lidí, kteří jsou očkovaní nebo covid prodělali. Doposud do karantény museli jenom v případě, pokud se nakazil někdo, s kým žijí ve společné domácnosti. Nově budou hygienici přistupovat ke všem stejně – a do karantény tak půjdou i ti po třetí dávce vakcíny nebo lidé, kteří nemoc prodělali třeba během Vánoc. Podle ministerstva zdravotnictví proto, že virus můžou přenášet všichni.

Jestli bude muset člověk po setkání s nakaženým na pět dní do karantény, posoudí hygienici, a to u každého případu individuálně. V první řadě se člověk musí setkat s nakaženým, který má nemoc prokázanou PCR testem. Pozitivní antigenní samotest z práce stačit nebude. Pak je základem pro rozhodnutí o případné karanténě hlavě to, jestli šlo o takzvaný rizikový kontakt.

Rizikovým kontaktem se rozumí například to, když člověk žije s nakaženým ve společné domácnosti. U dalších situací se pak hodnotí hlavně tři věci – jak blízko k nakaženému člověk byl, jak dlouho spolu byli a zda měli nasazené respirátory.