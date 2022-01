Karanténa a izolace se zkrátily na pět dnů. Končí také povinnost nosit po ukončení karantény respirátor

Do izolace nastupují lidé s potvrzenou nákazou, v karanténě jsou lidé po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Dosud byla izolace čtrnáct dní a karanténa bez ukončení testem také, bylo ale možné ji po sedmi dnech bez příznaků ukončit negativním PCR testem.

Minulou středu vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o zkrácení karantény a izolace na pět dní od úterý 11. ledna. Na rozdíl od původního oznámení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se podle nového hygienického nařízení s platností od úterý karanténa po rizikovém kontaktu netýká lidí s dokončeným očkováním a těch, kteří v posledním půlroce covid prodělali.

Podle nového metodického pokynu hlavní hygieničky do karantény nemusí ti, kdo nemají příznaky a současně jsou naočkovaní nebo prodělali covid v posledním půlroce. Je na subjektivním rozhodnutí a odpovědnosti, jestli příznaky člověk nahlásí, nebo nenahlásí. Když je nenahlásí, končí izolace i karanténa bez výstupního testu. Pokud se příznaky objeví, čtrnáct dnů od vyhlášení karantény má člověk povinnost jít na PCR test.

Změna (změněných) pravidel platných od zítřka:

- do karantény nemusí očkovaní ani lidé po prodělání nemoci, pokud nemají příznaky

- nosit respirátor po izolaci nebo karanténě nebude povinné, jen doporučené



Pravidla platná do 16. 1. 2022

Metodický pokyn: https://t.co/Ufi1PeWRBn pic.twitter.com/GGOG3XvXZZ — Daniel Stach (@DanielStach) January 10, 2022

Respirátory budou po karanténě pouze doporučené

„Bezesporu je nutné karanténu a izolaci zkrátit. Pět dnů je horizont, na kterém se vědci shodují,“ prohlásil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek minulou středu před jednáním vlády o covidových opatřeních. Zároveň oznámil povinnost po skončení karantény nosit dalších pět dní respirátor. To ale hygienička rovněž od úterý změnila. Po skončení pětidenní izolace i karantény je těmto lidem doporučeno dalších pět dní nosit respirátor i tam, kde to opatření nevyžadují, nejde ale o povinnost.

„Ještě na tiskové konferenci se mluvilo o tom, že bude povinnost nosit respirátory pět dnů po ukončení karantény nebo izolace. Metodický pokyn hlavní hygieničky ale mluví pouze o doporučení,“ vysvětlil Vladimír Piskala z vědecké redakce ČT24. Platí to například i pro restaurace. „Ve chvíli, kdy člověk vyšel z izolace ven, nemohl podle starého výkladu do restaurace, protože by si tam nemohl sundat respirátor. To už neplatí,“ uvedl Piskala.