Pracovní karanténa se bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, řekl Válek

Podmínky pro pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice. Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci podle Válka chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní test na koronavirus.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle ministra využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset podle Válka udělit hygienici. „Domnívám se, že z těch, co budou v karanténě, i ve zdravotnických zařízeních, se to bude týkat – i jednotky jsou vysoké procento,“ řekl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (TOP 09) v pondělí uvedl, že pracovní karanténa by se mohla vztahovat i na pracovníky v dopravě, energetice, vodním hospodářství nebo pohřebnictví. Profesní svazy žádaly ještě větší rozšíření.

Definice strategických odvětví zatím neexistuje

Svaz průmyslu a dopravy (SP) podle svého viceprezidenta Jana Rafaje od počátku vypuknutí pandemie jedná s relevantními ministerstvy a expertními skupinami, aby byla vytvořena širší definice nezbytných a strategických odvětví, například i pro mimořádné krizové situace. Zatím taková definice podle Rafaje neexistuje.

„Stát by měl mít k dispozici data a fakta, aby uměl v takovýchto situacích rozhodovat, znát dopady a specifika a roli sektorů, jako je například svoz a zpracování odpadu, úpravny vody, výroba obalů pro léky a potraviny či nepřetržité výroby v ocelářství, chemickém průmyslu nebo sklářství,“ uvedl Rafaj. Zástupci zaměstnavatelů na toto téma jednali s resorty zdravotnictví a průmyslu a obchodu. SP své podněty podle Rafaje poslal také Ústřednímu krizovému štábu.