Nová predikce varuje před omikronem. V nemocnicích může skončit víc lidí než kvůli deltě

Zátěž nemocnic na maximu v únoru

A tak vysoké počty nakažených se musí i přes nižší rizikovost omikronu přenést i do zátěže nemocnic. „Předpokládaný počet nakažených by významně překročil podzim 2021, očkovaní by nicméně byli ve významné většině chráněni proti těžkému průběhu nemoci. Zásah nemocnic by dosáhl až úrovně vlny delta,“ popisuje ÚZIS u rizikového scénáře. I pokud by se naplnil tzv. realistický scénář, což je momentálně podle Duška pravděpodobnější, došlo by k významnému zatížení nemocnic, které by dosáhlo asi 70 procent vlny delta.

„Při stávající obsazenosti nemocnic jde o vysoké riziko dalšího nárůstu zátěže. Rizikem je dále vysoký počet neočkovaných zranitelných osob a extrémní rychlost předpokládaného šíření viru. V tomto scénáři existuje riziko velmi vysoké zátěže nemocnic,“ varuje nová zpráva.