Ukrajina dostane od Česka dělostřeleckou munici, dar schválila vláda

Dodal, že „se nejedná o materiál, který by byl pro ozbrojené síly perspektivní“. Vláda přesto musela schválit výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti, protože zároveň nepovažují čeští vojáci granáty pro houfnice DANA za trvale nepotřebný majetek.

Podmínka veřejné prospěšnosti stanovená pro bezúplatné převody byla podle ministerstva obrany splněna. „Posílení obranyschopnosti Ukrajiny je v zájmu České republiky, protože přispěje ke snížení rizika vzniku ozbrojeného konfliktu na východě Evropy,“ ujistil Fajnor.

Již dříve ministryně Černochová vyloučila, že by vláda zatím plánovala i přímé nasazení českých vojáků na Ukrajině. V úvahu ale podle ní připadá případná humanitární pomoc například v situaci, že z Ukrajiny bude před válečným konfliktem utíkat větší množství lidí.

Černochová také zdůraznila, že dar neporušuje žádné mezinárodní úmluvy. „Jsme vázáni mezinárodním právem, a pokud darujeme Ukrajině munici té ráže (152 milimetrů), tak zcela dodržujeme mezinárodní právo a není tady spor o to, jestli by někdo měl diktovat dalším zemím, zda by tak měly či neměly činit,“ řekla.