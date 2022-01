Sněmovna zřejmě omezí platnost části pandemického zákona, doporučil to výbor

Sněmovna zřejmě omezí časovou platnost části pandemického zákona o vydávání protikoronavirových mimořádných opatření. Mohla by ji vymezit do konce letošního listopadu. Úpravu vládní novely v úterý doporučil plénu zdravotnický výbor na návrh jeho předsedy Bohuslava Svobody (ODS). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s pozměňovacím návrhem souhlasil. Sněmovna by měla předlohu projednat odpoledne, zrychleně ve stavu legislativní nouze.