Ředitelé by měli o provozu ve školách rozhodovat sami, shodli se Rais, Růžička a Dobšík

„Domnívám se, že je dobře, že je tady ten návrh zákona, ale přichází pozdě. Je potřeba, aby se rozhodovalo na úrovni škol, a ne na úrovni ministra někde v Praze. Na druhou stranu, nelíbí se mi ten alibismus kolegy Vlastimila Válka, který hodil kompletně rozhodování, zda zavřít, či nezavřít školu, na ředitele, aniž by tam bylo propojení na hygienické stanice,“ kritizoval ministra zdravotnictví z TOP 09 opoziční poslanec Rais.

Myslí si, že s návrhem zákona by měla zároveň přijít vyhláška nebo metodický pokyn, který by definoval vazbu ředitele a příslušné hygienické stanice. „V tom vidím jeden z nedostatků. Vadí mi ta komunikace s hygienou,“ podotkl. Chápe, že kvůli nedostatku nakažených učitelů i žáků se musí přejít na distanční způsob výuky.

„Já nestačím žasnout, pan Rais volá po tom, že ten zákon měl přijít dříve. Mluvili jsme spolu před rokem a říkal jsem, jestli něco je skutečně špatně, tak je to plošné uzavření škol, že by se mělo diferenciovat, je to možné rozdělit po regionech, že ředitelé po školách tu situaci znají velmi dobře. Byla šance s něčím podobným přijít a teď slyším, že s něčím podobným se mělo přijít dřív,“ ohradil se místopředseda Senátu Růžička proti slovům Raise, jehož strana vládla do prosince.