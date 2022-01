Školy by mohly vyhlásit kvůli covidu delší volno nebo on-line výuku, schválila vláda

Ještě před jednáním vlády řekl, že navrhovaný zákon by neměl platit jen pro současnou situaci, kdy přibývá nakažených koronavirovou variantou omikron. „Je to obecný zákon, který může být v budoucnu uplatněn kdykoli, když bude vyhlášena pandemická pohotovost a ředitelé usoudí, že situace nastala,“ uvedl.

Zákon týkající se delšího volna či on-line výuky by měla sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze, aby mohl platit co nejdříve. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle něj měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.

Školský zákon v současnosti umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Většina jich podle ministerstva tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala. Hygienická stanice může o uzavření školy rozhodnout při velkém počtu nakažených žáků. Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádné výuce na dálku by podle Gazdíka měl ředitelům pomoct řešit situace, kdy se v karanténě ocitne větší počet pedagogů.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku by měly mít základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy. Na distanční vzdělávání by škola měla mít možnost dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího množství pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nešlo učit prezenčně. Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna.

Účast na mimořádné distanční výuce by měla být pro žáky povinná s výjimkou základních uměleckých a jazykových škol. Mimořádné volno i výuku na dálku by mohli ředitelé vyhlašovat i jen pro jednotlivá pracoviště školy. V takovém případě by se měl rozsah dnů vztahovat ke každé části školy zvlášť.

Očkování a pandemický zákon

Pandemický zákon připravil předchozí kabinet ANO a ČSSD po dohodě s opozicí, aby rozšířil možnosti boje s epidemií mimo režim nouzového stavu. Novela má prodloužit účinnost předpisu o rok a půl do konce srpna 2023. Mimořádnými opatřeními by bylo nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by mohlo vydávat také ministerstvo obrany.

Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce upravit i vyhlášku předchozího kabinetu ANO a ČSSD o povinném očkování pro některé profese či lidi nad šedesát let. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval úpravu vyhlášky už od nástupu nové vlády. Vyřadit z ní chce přinejmenším plošné očkování podle věku.