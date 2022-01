Přibývá asi sto tisíc nakažených covidem-19 denně, odhaduje šéf ÚZIS Dušek

Akademičtí pracovníci už na podzim 2020 před první velkou vlnou epidemie upozorňovali, že na jejich pracovištích jsou další dostupné kapacity PCR testování. „Stačilo by vyjmout PCR testování ze seznamu zdravotních úkonů a nepožadovat, aby při odběrech a v laboratořích asistovali zdravotníci,“ zmínil ve středu evoluční biolog Jaroslav Flegr.

Tuto možnost navrhoval už při předchozích vlnách. Podle něj by se tím zvýšila kapacita během několika dní až desetinásobně. Ceny by se ze současných zhruba 800 korun mohly snížit ke 150 korunám. Navíc by se zdravotníci vázaní na odběry mohli uvolnit pro jinou práci. Podobně už podle něj bylo vyjmuto ze seznamu zdravotních úkonů i antigenní testování.