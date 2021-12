Lék na covid od Pfizeru by mohl mít až devadesátiprocentní účinnost, avizuje Konvalinka

Při testování léku bylo ve skupině, která brala placebo devět úmrtí, zatímco ve skupině, která brala molnupiravir pouze jedno. To by dle Konvalinky ukazovalo na dobrou účinnost. „Je také takřka jisté, že bude fungovat proti dalším variantám včetně omikronu,“ avizuje biochemik.

„Je to látka, která je mechanismem podobná remdesiviru, je ale mnohem výhodnější, protože se dá brát ve formě pilulky, čili dříve než v nemocnici, a může tedy zabránit hospitalizaci pacientů,“ hodnotí Konvalinka.

Důvodem, proč se příliš nemluví o léčbě covidu, je podle Konvalinky to, že účinné léky nejsou. „Donedávna byl jediným schváleným virostatikem právě remdesivir. To, co funguje, jsou monoklonální protilátky, ty jsou opravdu účinné, problém je, že nejsou účinné proti nové variantě,“ vysvětluje Konvalinka.

Naději vidí v enzymovém léku od společnosti Pfizer, u kterého se nyní dokončuje testování. „Mohl by znamenat opravdovou změnu, ta účinnost vypadá na 90 procent,“ doufá Konvalinka.

Nebezpečí varianty omikron

„Nyní už víme, že omikron je mnohem infekčnější než delta, také proto ji úspěšně vytlačuje,“ říká Konvalinka. Do konce roku podle něj bude varianta převažovat ve Velké Británii a v lednu převáží i v České republice. Aby se tělo proti omikronu bránilo, potřebuje dle něj také třetí dávku vakcíny. Na případu Británie se tak ukáže, jak závažná nákaza omikronem je.

Podle prvních pozorování z Jihoafrické republiky to vypadá, že varianta není extrémně závažná. „Pevně doufám, že to tak dopadne, že omikron nebude vyvolávat vážnější příznaky než delta, jisté to ale zatím není,“ uzavírá Konvalinka.