Rozjíždí se registrace na očkování pro děti od pěti let, rodiče je mohou vzít do centra nebo k pediatrovi

Očkování dětí se v České republice rozjede pravděpodobně už příští týden. Registrace začne o půlnoci. Hranice se sníží na pět let, doteď mohli vakcínu dostat jen ti, co už jim bylo 12 let. Snížení věku umožnilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky. Česko má zatím objednáno 300 tisíc dávek vakcíny pro mladší děti. Podle ministra zdravotnictví by první dodávky měly přijít příští týden, kdy má začít také samotné očkování.