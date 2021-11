Vakcínu pro děti schválili experti. „Že má někdo nějaký dojem, jestli to udělali správně, považuji za úplnou absurditu“

Očkovat proti covidu-19 děti od pěti let je správný krok, vakcína prošla klinickými testy i schvalovacím procesem, který je dostatečně přesvědčivý. V Událostech, komentářích se na tom shodli epidemiolog Petr Pazdiora, imunolog Václav Hořejší a pediatr Jan Lebl. Reagovali tak na rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA), která schválila použití vakcíny od firem Pfizer/BioNTech pro děti od pěti do jedenácti let.