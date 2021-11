Vláda se mimořádně sejde kvůli problémům nemocnic. Podle Babiše je připravena vyhlásit nouzový stav

V úterý dosahoval počet pozitivních testů na koronavirus už potřetí za týden rekordních hodnot; bylo jich přes pětadvacet tisíc. Premiér v demisi Andrej Babiš poté začal hovořit o mimořádné schůzi vlády ještě před koncem pracovního týdne, nejprve se měli ministři sejít v pátek, nakonec se tak stane již ve čtvrtek ve 14 hodin.

Babiš sice avizoval, že kabinet přijme nová opatření proti šíření nákazy, ale neupřesnil, o čem by měli ministři jednat. Vyloučil pouze, že by hrozila celostátní uzávěra. V rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu DNES řekl, že ministři jsou „připraveni nouzový stav vyhlásit, pokud to situace bude vyžadovat“.