Budoucí vláda odmítá povinné očkování a zavírání škol. Důraz dává na PCR testy a rychlejší trasování

Současnou vlnu už nelze zastavit, je proto důležité chránit tuzemské zdravotnictví před kolapsem, uvedl Fiala. „Je důležité, abychom se připravili na další vlny tak, abychom je zvládli lépe,“ předeslal.

Fialova budoucí vláda se při rozhodování o opatřeních plánuje rozhodovat podle obsazenosti nemocnic, zejména jednotek intenzivní péče. Předseda ODS slíbil, že jeho kabinet nebude plošně zavírat školy.

Válek chce apelovat na dobrovolníky, studenty a armádu, aby pomáhali v zařízeních, kde je to potřeba. Vláda hodlá podpořit vytížené špitály a zdravotníky také finančně.

Kandidát na vedení resortu zdravotnictví zdůraznil, že epidemická situace se v regionech liší, a proto mají o některých opatřeních rozhodovat příslušné krajské hygienické stanice, vedené hlavní hygieničkou. „To je například vyhlašování počtu lidí na hromadných akcích,“ nastínil Válek.

Vyzval veřejnost, aby omezila sociální kontakty. Vznikající kabinet chce obnovit eRoušku a navýšit kapacity a efektivitu trasování pomocí externích call center.

Válek: Povinné očkování není řešením

Směrem k praktickým lékařům Válek poznamenal, že není možné, aby někteří zůstali mimo očkovací úsilí. Posilovací dávka by měla být očkovaným k dispozici už pět měsíců po absolvování vakcinace, sdělil Válek s tím, že pokud je někdo očkovaný a uplyne více než půl roku od druhé dávky bez dávky posilovací, měl by být testován PCR metodou, pokud přijde do rizikového kontaktu.

„Je potřeba jasně definovat, kdy má být očkovaný testován a čím má být testován. Neznamená to, že očkování selhává. Očkování funguje a řada odborníků je překvapena, že očkování funguje takto dobře,“ komentuje Válek s tím, že vakcinace zásadně snižuje riziko vážného průběhu.

„Hlavním a jediným účinným nástrojem a ochranou proti covidu-19 je očkování. To platí, ať se to někomu líbí, nebo ne,“ zdůraznil kandidát na premiéra.