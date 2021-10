Rodící se vláda chce srazit schodek, ale nezvyšovat daně

Pro uzavření konečné dohody na ekonomickém programu nové vlády musí strany pětikoalice vyřešit ještě několik sporných bodů. Neshodly se zatím například na snížení sociálního pojištění, které navrhuje koalice SPOLU, ani na krocích vedoucích k zavedení eura, které chtějí prosadit Piráti se STAN. Zároveň se obě koalice přou třeba o vyšší daně z komerčních nemovitostí nebo o vyšší zdanění příjmů z kapitálu. Lednové snížení daní čtyřem a půl milionu zaměstnanců o stovky až tisíce měsíčně, které prosadilo hnutí ANO spolu s ODS a SPD, přežije i novou vládu. Piráti, STAN a TOP 09 sice loni návrh ostře kritizovali kvůli rozpočtovému výpadku 100 miliard ročně, při vyjednávání o vládě se s ním ale smířili. „Není na stole, abychom zvyšovali daně a v takhle krátkém časovém sledu měnili něco, co se teprve před nedávnem zavedlo,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Stát by se měl chovat předvídatelně, takže superhrubá mzda rozhodně není nepřekročitelnou podmínkou, na které by měla koalice ztroskotat,“ reaguje pak ekonomický expert STAN Věslav Michalik.

Daně by ponechala v současném stavu i dosluhující ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Nezvyšovat daně, ale řádně je vybírat, to znamená, musí zůstat kontrolní hlášení tak, jak jsme zavedli,“ přeje si Schillerová. Třeba lidovci by ale rádi do vládního programu navíc prosadili ještě vyšší daňové slevy na děti „Navrhujeme opět další krok k podpoře rodin a rodičů pracujících, to znamená snižování daní pro rodiny a pracující rodiče,“ avizuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Spor o euro Koalice se přou v otázkách spojených s eurem. Zatímco Piráti se Starosty by chtěli do programu prosadit vstup Česka do systému směnných kurzů, což je nutný krok k přijetí eura, hlavně ODS je zásadně proti. „Nepřeji si vstupovat do eurozóny, protože to není v současné době výhodné pro Českou republiku,“ myslí si místopředseda poslanců ODS Jan Skopeček. „Zatím je to bod, ve kterém nepanuje shoda a který budeme rozhodně dále diskutovat,“ doplňuje Věslav Michalik. Proti euru je i Tomio Okamura (SPD). „Pakliže tady budou takové snahy, tak my uděláme všechno pro to, aby se nepoškozovala Česká republika tím, že se přijme euro,“ říká předseda SPD Okamura.