Vznikající vláda opozičních koalic SPOLU a PirátiSTAN chce růst cen energií podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) řešit jinak než kompenzacemi, které chystá kabinet Andreje Babiše (ANO). Nejrychleji by podle Fialy mohly domácnostem pomoct už existující sociální dávky. Ve střednědobém výhledu mají přijít na řadu například investice do solárních panelů, které mají zajistit částečnou soběstačnost spotřebitelů. Využít by se také měly peníze z obchodování s emisními povolenkami. Podle Fialy je k dispozici dvacet až 25 miliard korun.