Všichni dodavatelé energie musejí ERÚ do konce října doložit zajištění dodávek

Rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu ve středu oznámila skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900 tisíci odběrnými místy. Ve čtvrtek o ukončení činnosti informovala firma A-PLUS Energie obchodní se sto padesáti odběrnými místy a v pátek konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28 tisíci klienty.

„Dnes jsem důrazně vyzval předsedu ERÚ, aby úřad využil veškerých legislativních nástrojů, zejména paragrafu 17 energetického zákona, a provedl důkladný monitoring trhu s energiemi pro ověření schopnosti obchodníků dodávat elektřinu nebo plyn,“ napsal v sobotu večer na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

ERÚ uvedl, že ještě v sobotu všech 434 licencovaných dodavatelů energií vyzval k zaslání dokladů, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům.

Výjimečný krok

Tento krok je podle ERÚ zcela výjimečný odpovídající bezprecedentní situaci, která se na trhu nestala za dvacet let existence úřadu. „Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali,“ řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Dodal, že není na místě panika, že by neměl kdo lidem energie dodávat.

K přímé regulaci by mohl ERÚ přistoupit jen v případě, že by se na energetickém trhu prokázaly závažné problémy a nefungovala by konkurence. Zásah by musel úřad provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela Evropská komise.

Energie lidem, kteří byli zákazníky končících firem, zajistí takzvaný dodavatel poslední instance, tedy hlavní dodavatel na daném území.