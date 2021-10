Můj dodavatel energií končí. Jak postupovat dál?

Firma Bohemia Energy skončí a přestane dodávat elektřinu a plyn zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Klienti se ale nemusí obávat, že by zůstali bez energií, zajistí jim je takzvaný dodavatel poslední instance. Ten se zákazníkům sám během několika dní ozve. Ti pak musí do půl roku uzavřít novou smlouvu. Pro klienty společnosti Amper Market, která do skupiny také patří, hledá Bohemia Energy podle oznámení řešení.