Vakcíny pro děti dorazí do Česka o týden dřív

Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do jedenácti let dorazí do Česka v týdnu od 13. prosince. Oproti původnímu termínu je to o týden dříve. Na Twitteru o tom v podvečer informoval tým Chytré karantény. Registrace dětí od pěti do 12 let by podle pondělního vyjádření ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) měla začít 13. prosince. Česko má zatím objednáno 300 tisíc dávek.