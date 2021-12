Jak a kde vznikla varianta omikron? Odpověď je klíčová pro další vývoj pandemie

Někteří vědci se proto domnívají, že virus se mohl skrývat nikoliv u lidské populace, ale spíše u hlodavců nebo jiných zvířat. Proto na něj mohly působit odlišné evoluční tlaky a jeho vývoj tedy probíhal jinak, než by se čekalo – a objevily se u něj tedy také nové mutace, a to ve velkém množství.

Evoluční bioložka z Institute of Advanced Study v Berlíně Jessica Metcalfová si ale není tak jistá, že to platí pro SARS-CoV-2. „Myslím, že jedním z důvodů, proč se tomuto viru tak daří, je to, že lepší vazba na ACE2 (receptor na lidských buňkách) pomáhá jak při šíření uvnitř hostitele, tak při šíření mezi hostiteli.“ Přesto v tuto chvíli souhlasí s Drostenem, že omikron s největší pravděpodobností cirkuloval a vyvíjel se ve skryté populaci, kterou se zatím nepodařilo odhalit.

„Tyto viry mají v reálném světě velmi nízkou zdatnost,“ vysvětluje Drosten. Je to proto, že mutace, které umožňují viru přežít u jednoho jedince v průběhu času, se mohou velmi lišit od mutací potřebných k tomu, aby se co nejlépe šířil z jednoho člověka na druhého. Je to logické – virus si v organismu jednoho člověka může velmi dobře zdokonalit cesty pro množení uvnitř něj, ale současně se tím zbavuje triků, jak překonat vnější ochranu.

Dělo se u nich přesně to, co předpovídala teorie. Virus nedokázal díky medicíně nakaženého člověka zabít, ale oslabená imunita pacientů ho neuměla úplně zničit – díky tomu se mohl množit mnohem déle v jednom člověku a testovat, jaká cesta k nakažení dalších buněk bude nejbezpečnější.

Andrewovi Rambautovi z Edinburské univerzity se ale toto vysvětlení příliš nezdá. „Nejsem si jistý, jestli ještě na světě existuje nějaké místo, které by bylo dostatečně izolované, aby se tento druh viru mohl přenášet tak dlouhou dobu, aniž by se objevil na různých místech,“ říká. Rambaut a řada dalších virologů navrhují, že kmen se s největší pravděpodobností vyvinul u chronicky nakaženého pacienta, který měl narušenou imunitu buď samotnou nemocí, anebo léky, jež snižují imunitní odpověď.

„Je zajímavé, jak ohromně odlišný je,“ potvrzuje evoluční biolog Mike Worobey z Arizonské univerzity v Tucsonu. Ten se sice přiklání k vysvětlení, že zdrojem omikronu je člověk s potlačenou imunitou, přesto mu připadá možnost přenosu přes zvíře stále dost pravděpodobná.

Upozorňuje na to, že podle nedávného výzkumu bylo 80 procent jelenů běloocasých v Iowě mezi koncem listopadu 2020 a začátkem ledna 2021 nositeli viru SARS-CoV-2. „Zajímalo by mě, jestli se i jiné druhy mohou chronicky nakazit, což by mohlo v průběhu času vyvolat takový selekční tlak.“

Podle Arise Katzourakise, evolučního biologa z Oxfordské univerzity, je zatím příliš brzy na to, aby se vyloučila jakákoli teorie o původu omikronu. Vůči „zvířecímu scénáři“ je zatím skeptický, zejména proto, jak vysoké množství je zatím mezi lidmi, to podle něj bohatě stačí k tomu, aby se koronavirus množil a mutoval. „Zvířecích rezervoárů bych se začal víc obávat, až když by se nám podařilo virus potlačit, teprve potom bych ho viděl jako místo, kde by se mohl skrývat,“ komentuje.