Část amerických jelenců má protilátky týkající se covidu-19. Vědci se obávají přenosů v přírodě

„Riziko, že by tato zvířata mohla přenést virus SARS-CoV-2 na lidi, považujeme za nízké,“ uvedli vědci v prohlášení pro časopis National Geographic.

Upozorňují ale na jinou hrozbu: Tyto výsledky podle nich mohou naznačovat, že „sekundární rezervoár viru SARS-CoV-2 se vytvořil u volně žijících zvířat v USA“. Hrozbou to může být proto, že pokud virus cirkuluje u jiných druhů, než je člověk, mohl by se dále vyvíjet, možná i způsobem, který by ho mohl udělat nakažlivějším, více smrtícím nebo odolnějším proti protilátkám, ať už těm z očkování, nebo prodělané nemoci.

Mezidruhové přenosy jsou hrozba

Že jsou jelenci schopní se novým koronavirem nakazit, vědci zjistili už na začátku letošního roku – tehdy to prokázaly experimenty v laboratoři. Jenže až doposud se nevědělo, jestli se tato zvířata mohou navzájem nakazit i v reálném životě – podmínky jsou v něm přece jen značně odlišné od těch, které vznikají v laboratořích během experimentů.

V přírodě zatím přenosy covidu mezi zvířaty nebyly příliš časté – prokázaly se zatím jen u norků; v zajetí k nim došlo už u řady druhů. Prokazatelně se to stalo u koček, psů, vyder, lvů, tygrů, sněžných levhartů, goril a pum.

Dá se výsledkům věřit?

Autoři práce popírají, že by se výsledky daly vysvětlit například takzvanou zkříženou reaktivitou – tedy tím, že by testy zaznamenaly protilátky proti jiným druhům koronavirů. Využili totiž velmi přesné testy, které by tuto možnost měly vyloučit, později je potvrdili dalším, ještě specifičtějším testem.

A do třetice: vědci otestovali i vzorky krve jelenců z doby před pandemií a žádné takové protilátky v nich nenašli. Až na jednu výjimku z roku 2019, kterou ale vědci označili za falešně pozitivní výsledek, protože hladina protilátek byla v tomto testu výjimečně nízká.