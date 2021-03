Nový koronavirus se šířil už před Wu-chanem. Byla velká šance, že vymře, ukazuje model

Případy covidu-19 byly poprvé hlášeny koncem prosince 2019 ve Wu-chanu, který se nachází v provincii Chu-pej ve střední Číně. Virus se rychle šířil dál – čínské úřady proto oblast uzavřely a zavedly opatření i na celostátní úrovni. Do dubna 2020 se sice podařilo dostat lokální přenos viru pod kontrolu, jenže v té době už se stal covid-19 pandemickým a případy hlásilo více než sto zemí.

V nové studii vědci použili evoluční analýzy takzvaných molekulárních hodin, aby se pokusili zjistit, kdy se objevil první případ SARS-CoV-2. „Molekulární hodiny“ je termín pro techniku, která využívá rychlost mutace genů ke sledování toho, kde je původ daného organismu. Na základě této práce vědci odhadují, že průměrný počet osob nakažených virem SARS-CoV-2 v Číně byl do 4. listopadu 2019 menší než jeden. O třináct dní později to byli čtyři jedinci a 1. prosince 2019 pouhých devět. K prvním hospitalizacím ve Wu-chanu s onemocněním později identifikovaným jako covid-19 došlo v polovině prosince.

„Náš přístup přinesl překvapivé výsledky. Viděli jsme, že více než dvě třetiny epidemií, které jsme se pokusili simulovat, vyhasly. To znamená, že kdybychom se mohli vrátit v čase a opakovat rok 2019 stokrát, ve dvou třetinách případů by covid-19 zmizel sám, aniž by vyvolal pandemii. Toto zjištění podporuje názor, že lidé jsou neustále bombardováni zoonotickými patogeny,“ uvedli autoři.

Wertheim poznamenal, že i když SARS-CoV-2 se objevil v Číně už na podzim roku 2019, podle epidemiologického modelu se až do prosince nedokázal významněji šířit. „Proto je těžké skloubit tyto nízké hladiny viru v Číně s tvrzením o infekcích v Evropě a ve Spojených státech,“ řekl Wertheim. „Jsem zcela skeptický k tvrzením o covidu-19 mimo Čínu v té době.“

Tento model také naznačuje, že virus zpočátku koloval na vesnici – pokud by se udržel jen tam, vyhynul v simulacích v 94,5 až 99,6 procenta případů. Stát se epidemickým a posléze pandemickým mu umožnilo proniknutí do měst, kde měl v husté koncentraci lidí mnohem lepší šance se šířit.