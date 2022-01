Epidemie dál sílí, v úterý přibylo 28 469 případů. V nemocnicích je šestnáct set lidí

Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ke stíhání v případu Čapí hnízdo. Mandátový a imunitní výbor to doporučil plénu. Před poslanci vypovídal dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch, na jednání byl pozván i šéf hnutí ANO Babiš. Před poslanci ale nevystoupil. Výbor také doporučil k vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) ke stíhání v kauze Opencard. Sněmovní plénum by mohlo rozhodnout příští týden, podle předsedkyně výboru Heleny Válkové (ANO) to bude ale až na další schůzi dolní komory, která začne v polovině února.