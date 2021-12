V neděli potvrdily testy 3740 případů covidu-19, za týden klesl o čtvrtinu počet hospitalizovaných

Kromě počtů nakažených klesají i počty pacientů, které nepříznivý průběh onemocnění přivedl na nemocniční lůžko. Nejvíce hospitalizovaných v této vlně epidemie vykazovaly nemocnice k 6. prosinci, a to 7129. Minulou neděli bylo hospitalizováno 5883 pacientů, nyní jich je 4568, tedy bezmála o čtvrtinu méně. V těžkém stavu je 838 z nich, na přelomu listopadu a prosince jich bylo přes 1100.

Epidemie covidu-19 v Česku dál slábne. V mezitýdenním srovnání klesají počty pozitivních testů od počátku prosince a nezměnilo se to ani o posledním adventním víkendu. V neděli klesly počty potvrzených případů z 4113 na 3740, tedy na hodnotu odpovídající počátku listopadu. Pozitivní výsledek měl každý pátý provedený test.

Odpoledne zasedne Ústřední krizový štáb, jehož předsedou je z titulu funkce ministra vnitra nově Vít Rakušan (STAN). Zaniká naopak vládní rada pro zdravotní rizika, její pravomoci převzme právě Rakušanův štáb. „Bylo to konkurenční centrum rozhodování a moci v rámci krizového řízení,“ charakterizoval ministr radu.

Od posledního předvánočního pondělí nejsou účinná žádná nová vládní opatření. V minulém týdnu se vlády vyměnily a nový kabinet se covidem teprve začíná naplno zabývat. Sejdou se ministři, do jejichž kompetence boj s epidemií spadá. Zabývat by se měli například podmínkami pro pořádání školních lyžařských kurzů.

Po návratu z červených a tmavě červených zemí musí lidé, kteří nemají doklad o očkování nebo o tom, že v posledním půlroce prodělali covid, mezi pátým a sedmým dnem po příjezdu na PCR test. Kdo z těchto států přijíždí veřejnou dopravou, musí podstoupit ještě jeden test již před cestou do Česka. Při cestě z oranžové nebo zelené země stačí podstoupit antigenní test do pěti dnů po příjezdu.

S novým týdnem je účinná i nová mapa cestovatele. V ní se do kategorie oblastí s vysokou míra rizika nákazy koronavirem přesunuly Kanárské ostrovy, naopak z ní vypadlo Rumunsko. To je nyní jedinou evropskou zemí v oranžové kategorii států se středním rizikem nákazy. Téměř všechny ostatní země jsou červené nebo tmavě červené, což značí vysoké, případně velmi vysoké riziko. Výjimkou je Vatikán s nízkým rizikem.

Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že z 3740 nedělních pozitivně testovaných lidí bylo 2068 neočkovaných (55 procent) a 106 nemělo dokončené očkování (tři procenta). Ze 150 lidí nově přijatých v neděli do nemocnic bylo neočkovaných 82 (55 procent) a devět (šest procent) nemělo dokončené očkování. Z 34 lidí, kteří skončili za poslední den s covidem na JIP, bylo neočkovaných 26 a jeden neměl vakcinaci dokončenou.

Žáci se v pondělí testují naposledy v tomto kalendářním roce – a už jen někteří. Ministerstvo školství sice po dohodě minulého ministra Roberta Plagy (za ANO) s Gazdíkem neprodloužilo vánoční prázdniny o tři dny, nicméně někteří ředitelé to udělali za něj.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) považuje nový kabinet za zásadní zachování prezenční výuky ve školách, klíčové pro to podle něj je posílení kapacit testování.

Antigenní testování ve školách jednou týdně nařídila předchozí vláda, mělo by se pravidelně opakovat až do konce února. Povinné je také testování neočkovaných lidí, kteří zároveň nemají ani doklad o prodělání covidu, v zaměstnání. To se musí také opakovat každý týden, není ale stanovený pevný den, kdy se má uskutečnit.