Fiala už chystá kompetenční žalobu. V pondělí se sejde s prezidentem Zemanem a oznámí další postup

Lipavský jako dočasný náměstek?

Fiala už uvedl, že bude postupovat tak, aby byla vláda ustavena co nejrychleji a aby byla jmenována tak, jak ji navrhl. Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že prezident jmenuje vládu jako celek.

Ve hře je ale podle některých zdrojů z koalice i možnost, že Lipavský by zatím řídil ministerstvo z pozice prvního náměstka. Nová vláda by pak mohla být jmenována koncem příštího týdne. Až po Novém roce by Zeman jmenoval ministrem zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), který se nakazil koronavirem. Ministerstvo by do té doby řídil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který se má stát ministrem práce a sociálních věcí.

Kompetenční žaloba už se chystá

Designovaný premiér už nyní chystá kompetenční žalobu, která má vyjasnit, zda může prezident odmítnout jmenování ministerského kandidáta. Fiala hned poté, co prezident oznámil, že Lipavského nejmenuje, uvedl, že je třeba, aby Ústavní soud jednou provždy vyřešil otázku kompetencí ohledně jmenování nových členů vlády. Konkrétní kroky ale oznámí až po schůzce se Zemanem.