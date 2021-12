Se změnou Ústavy by mělo být Česko podle Pekarové Adamové opatrné. Havlíček by při nerespektování nálezu ÚS zřejmě podpořil žalobu na prezidenta

Havlíček si není jistý tím, zda by Zeman v případě, že by ÚS v kompetenční žalobě dal zapravdu premiérovi Petru Fialovi, Lipavského jmenoval. „Spíš se domnívám, že ne. Nevím, kdo by ho donutil podepsat ten akt,“ řekl s tím, že neví, zda by byl takový krok prezidenta správný. Pekarová Adamová řekla, že pokud by Zeman Lipavského nejmenoval, mohlo by dojít na žalobu na prezidenta. „Nechci předjímat, počkejme si, jaký bude výsledek,“ dodala.

V případě nerespektování nálezu ÚS by Havlíček zvedl ruku pro ústavní žalobu na prezidenta

V případě, že by se prezident odmítl řídit nálezem soudu, šlo by podle Přibáně o velmi závažnou situaci. „Pokud by se (Zeman) odmítl nálezu soudu podřídit, tak se skutečně pohybujeme v rovině protiústavního chování a hrubého porušení Ústavy. Nedokážu si představit jiný případ hrubého porušení Ústavy než právě tento,“ upozornil. V tom případě by podle něj byla ústavní žaloba nezbytná.

Na otázku, zda by ve sněmovně zvedl ruku pro ústavní žalobu na prezidenta, Havlíček řekl, že by musel vidět finální rozhodnutí soudu. Domnívá se ale, že by prezident republiky měl rozhodnutí ÚS respektovat. Pokud by se prokázalo, že Zeman jej nerespektuje, Havlíček by hlasoval pro žalobu na prezidenta. Přibáň si dokáže představit, že by ÚS do nálezu uvedl lhůty, do kdy má prezident jmenovat navržené ministry. „Mělo by tam být slůvko 'bezodkladně',“ sdělil.