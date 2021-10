Lídři odpovídali v superdebatě i na otázky připravené umělou inteligencí

Vojtěch Filip (KSČM) : Já jsem přesvědčen, že pro děti je nejlepší, když si mohou hrát venku s ostatními. Podle mého soudu škola je od toho, aby naučila děti něco dalšího pro život. Pokud to bude sloužit k výuce, nechť je to pro výuku důležité a mohou to používat. Pokud to má být na hry, tak jsem přesvědčen, že to do školy nepatří. Hrát si budou, až budu mít volno po skončení školní docházky, například ve svých kroužcích. A samozřejmě, rodiče musí dbát na to, aby děti kromě těch nových technologií byly také schopné přijít a zahrát si fotbal, hokej, volejbal, sportovat, nebo hrát divadlo, nebo si zahrát v kapele. Prostě aby žily normální život, nikoliv virtuální.

Petr Fiala (SPOLU) : Nevím, co je myšleno přesně tou umělou inteligencí a jaká by měla být ta vládní regulace. Já se teda s umělou inteligencí setkávám takto poprvé, že se mě ptá slečna, paní, Matylda, takže nedokážu říct, jestli tady má být nějaká vládní regulace nebo ne. Mám radost z toho, že Matylda nemůže volit a doufám, že nikdy volit nebude. Jako čtenář Karla Čapka vím, jak to s těmi roboty může být. Pokud se bude umělá inteligence rozvíjet, tak zřejmě nějaká regulace bude, protože regulace vždycky ve společnosti je. Lépe na tu otázku odpovědět neumím.

Andrej Babiš (ANO) : Já si představuju, jak Česká republika bude nejlepší místo na život v Evropě. A to už jsme. Osmá nejbezpečnější země. My nemůžeme dopustit, aby některé státy, které jsou pod vlivem zelených fanatiků, tu Evropu zničily. Musíme být aktivní a musíme bojovat v Evropě za naše zájmy. Já jsem přesvědčen, že Českou republiku čeká skvělá budoucnost. Máme nejlepší období od vzniku samostatného státu.

Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora): Já si osobně myslím, že stanovovat jakoukoli věkovou hranici u těch her a u toho, co jste říkala, je rozhodnutím rodičů a výchovy. To si myslím, že by mělo naprosto vždy zůstat v kompetenci rodičů, aby kontrolovali, jak často jejich děti tráví čas venku, jak často dělají věci pro ně prospěšné a jak často se věnují tomuto. Já osobně jsem proti jakýmkoliv zákazům svobodného chování, takže já osobně jsem si to se syny nastavila. Věřím, že každý rodič ví, co dělá. Co se týká alkoholu a jiných drog, vámi zmíněných, by to mělo být to období plnoletosti, tak jak je to v současnosti nastavené od 18 let.

Matylda: Pane Okamuro, co byste dělal, kdybyste měl superschopnost a jaká by to byla?

Tomio Okamura (SPD): Já jsem spokojený s tím, jaký jsem. Pracuji s tím, co jsem dostal do vínku, takže nad tím jsem ani nikdy nepřemýšlel. V druhé části odpovědi bych vyhodnotil velice sympatický vzhled Matyldy. Je zajímavé, že když jsem v Japonsku viděl tuhle umělou inteligenci a ty různé roboty a podobně, tak většinou to jsou právě ty sympatické ženy a mají takový velmi atraktivní vzhled, takže je vidět, že Česká televize jde správným směrem.

Matylda: Pane Rakušane, přejete si, aby systém vypočítával daně automaticky bez lidské účasti?

Vít Rakušan (PirátiSTAN): Vážená Matyldo, děkuju za otázku. Já bych si přál, aby tenhle stát fungoval co nejjednodušším způsobem. Chtěl bych, aby stát šel, i co se výpočtu daní týče, lidem každopádně naproti. Ale neumím si představit, že ten vstupní údaj bych do daňového systému nezadal já jako ten, kterého se to daňové přiznání týká. Tedy vstupní údaj zadávám já s prominutím bez umělé inteligence, zbytek už nechávám na našich elektrizovaných a uměle inteligentních úřadech.

Matylda: Pane Šlachto, co je podle vás na dnešním internetu nejhorší?

Robert Šlachta (PŘÍSAHA): Děkuju za otázku, Matyldo. Na internetu je nejhorší to, že se za ním můžou skrývat a skrývají se za tu nenávist takové ty jevy, které by bez internetu a bez toho, že by lidi mezi sebou komunikovali, tak by to určitě nepadalo. Myslím si, že to je jediný to, k čemu šíří, a je to špatně.

Do superdebaty byli představitelé kandidujících subjektů pozváni na základě zveřejněných volebních pravidel České televize.