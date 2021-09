Lídři pražských kandidátek debatovali o migraci

Lídr pražské kandidátky hnutí PŘÍSAHA Jiří Hynek rozdělil lidi, kteří by se mohli pokusit dostat do Evropy, potažmo do Česka, do tří kategorií – uprchlíky, ekonomické migranty, kteří přicházejí kvůli penězům, a ty, kteří se za ekonomické migranty vydávají, ale ve skutečnosti představují „potenciální problém, který mohou znamenat do budoucna“.

Je přesvědčen, že lze všechny, kdo by mohli o azyl v Česku požádat, dostatečně prověřit. „Je to velmi problematické, ale dá se to. Od toho jsou zpravodajské služby, od toho jsou i zpravodajské služby jiných států. Ale musíte to dělat opravdu pomalu, někdy se zdá být ten pomalý postup trochu nehumánní, ale opravdu nemůžete vygenerovat bezpečnostní problém tím, že přijmete někoho, kdo bude vytvářet do budoucna teroristickou buňku,“ řekl.

Jana Maláčová, která se bude o hlasy ucházet jako jednička pražské kandidátky ČSSD, je přesvědčena, že její strana – která byla posledních osm let ve vládě a většinu té doby měla svého člověka na postu ministra zahraničí – dokázala zařídit, že v té době nepřišel do České republiky „ani jeden nelegální migrant“.

Pomoc těm, kdo ji potřebují, je však podle Maláčové potřeba poskytnout. „Lidem, kteří prchají před válkou nebo jistou smrtí, jsou naši spojenci, jsme velmi rychle pomohli. Tak to podle mého názoru má být. To znamená, nenechat ve štychu spojence, lidi, kteří nám pomáhali, když to bylo velmi těžké,“ řekla s odkazem na tlumočníky a další někdejší spolupracovníky českých vojáků, které nechala vláda evakuovat z Afghánistánu.