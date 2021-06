Pandemie pozastavila také cestování politiků. S lepšící se situací nyní plánují výjezdy i oni

V přípravě je i další cesta – do Řecka – tam mají poslanci zamířit kvůli migraci. Termín zatím není daný.

„Jedeme tam uctít padlé, kteří zemřeli v této nehostinné oblasti. Jedná se o bývalá místa naší historie, v té asijské poušti zemřely tisíce Čechoslováků, my vůbec nevíme, kde jsou,“ vysvětlil místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD).

Devítidenní cesta teď čeká místopředsedu sněmovny Tomáše Hanzela. Do Uzbekistánu s ním letí asi 80 lidí, jde o zástupce resortu obrany, vojenských historiků nebo Československé obce legionářské. Právě s ní tuto cestu sněmovna připravila.

Cestovatelská „stopka“ se nevyhnula ani parlamentním delegacím. Poslední záznam o společném výjezdu mají zástupci sněmovny a Senátu v diářích z 24. února 2020. Byli ve Vídni. Teď v pátek šéfové obou komor zamířili do Polska – na setkání V4.

A plánuje se i na Hradě. Tento týden byl prezident na oficiální návštěvě Rakouska. Teď ho čeká summit NATO. V listopadu se má zúčastnit setkání hlav států V4.

„Ještě letos zvažujeme uskutečnění státní návštěvy v Bulharské republice, Srbské republice a v možném delším časovém horizontu i v Čínské lidové republice. Termín jejich uskutečnění však stále závisí na epidemiologické situaci,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

V kalendáři by se mohly taky objevit odložené cesty kvůli pandemii. A to třeba do Itálie nebo Maroka.