Rizikové skóre zůstává na 70 bodech. Část žáků se vrací do lavic

Ve sváteční úterý přibylo v Česku 4246 potvrzených nákaz koronavirem. Je to o 1163 méně než v pondělí a polovina počtu z úterý minulého týdne. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví. V porovnání se sobotou je počet o 48 vyšší.

Rizikové skóre se drží sedmým dnem na 70 bodech. To odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti ale nadále platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Ministerstvo minulý týden uvedlo, že pokud číslo zůstane do středy pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Prvňáci, druháci a žáci speciálních škol se vrací do lavic

Některá opatření proti covidu-19 se ale mění už od této středy. Do základních škol se zhruba po měsíční pauze vrací prvňáci a druháci. Po dvou týdnech se otevírají také speciální školy. Na základních a středních školách by od této středy měly být možné i individuální konzultace.

Ve školách budou všude povinné roušky. Platí zákaz zpěvu a tělocviku a mělo by se často větrat. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, ale žáci z různých tříd by se neměli potkávat. Na rozdíl od jara také nebude docházka dobrovolná. Rodiče, kteří se bojí nákazy, se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nicméně mohli s řediteli škol domluvit na individuálním vzdělávání svých dětí doma.

Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Při zmírnění současných opatření usednou do lavic jako další nejdřív žáci prvního stupně, deváťáci a studenti maturitních ročníků. Na středních školách by se zároveň obnovila praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií by se začaly třídy střídat ve výuce ve škole a z domova.

Svateb, pohřbů či bohoslužeb se smí účastnit 15 lidí

Rozvolňování se už nyní dotklo také volného pohybu. Výjimka platí od středy i pro sportování na venkovních sportovištích. Nově se také může svateb, pohřbů či bohoslužeb účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset. Vláda o tom rozhodla v pondělí.

Změnu opatření pro hromadné akce ve vnitřních prostorech kabinet schválil, aby ladilo s pravidly podle rizikového skóre protiepidemického systému PES. Ve čtvrtém stupni by na svatby, pohřby či bohoslužby smělo 20 lidí. V dalších stupních pak 30, 50 a v nejlepším, prvním stupni 100 účastníků.

Výdejní okénka mohou fungovat do 21 hodin

Stravovací zařízení mohou mít od středy otevřena výdejní okénka déle. Dosavadní interval se prodloužil o dvě hodiny, a to na 5:00 až 21:00 hodin. V této době mohou ve svých restauracích obsluhovat hotely a podobná zařízení ubytované hosty.