Obchody se možná před Vánoci otevřou, uvedl Havlíček. Nelze ale podle něj zatím slíbit konkrétní datum

Dosavadní vývoj epidemie v Česku dává podle Havlíčka šanci, že se obchody otevřou ještě v předvánočním období. „Je šance, že se to zvládne s dostatečným předstihem,“ řekl vicepremiér. Podle něj by ale mohl zatím „jenom sebevrah“ slíbit, že se obchody otevřou 5. či 10. prosince. Bližší informace o podmínkách rozvolňování opatření by mohl podle Havlíčka představit v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vicepremiér odmítl tvrzení pirátského senátora Lukáše Wagenknechta, že vláda většinu maloobchodů uzavřela účelově. Podle Havlíčka potřebovala pouze omezit mobilitu lidí a zabránit tím šíření koronaviru. Wagenknecht namítal, že toto opatření není podepřeno důkazy, neboť většina lidí se podle zdravotnických dat nakazila na pracovištích.

„Vy koncentrujete lidi do hypermarketů a děláte to účelově, což jste tady přiznal,“ řekl Wagenknecht vicepremiérovi. „Vy nejste ministr průmyslu a obchodu, jste ministr likvidace drobného a středního podnikání,“ dodal.

Podle senátora se uzavřením většiny obchodů lidé koncentrují v hypermarketech, zatímco malým obchodníkům hrozí krach, neboť podpora 500 korun na den pro uzavřené živnosti je podle něj almužna. Vládní opatření ve vztahu k živnostníkům nejsou opodstatněná a spravedlivá, dodal.