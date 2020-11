Prvňáci a druháci se vrátili do škol. Plaga apeluje na další snížení sociálních kontaktů

Podle ministra nicméně individuální výuka není v bránění nákaze samospásná. „Často se říká, že dítě nebude chodit do školy, a bude tak chráněn člen domácnosti, který spadá do rizikové skupiny. Je potřeba říct, že to nemůže být jediné opatření, covid je všudypřítomný. Vyzval bych, aby se režimová opatření dělala i na úrovni rodiny. Není to jenom o školách, je to o covidu, který je bohužel všude,“ doplnil Plaga.

„Debaty o návratu dětí do škol byly vedeny velmi komplexně. U 1. a 2. tříd skutečně dochází k výpadku vzdělávání, který je obtížně nahraditelný, distanční výuka tam tolik nefunguje. Ve chvíli, kdy došlo k utlumení sociálních kontaktů i v jiných skupinách obyvatel, by ten návrat měl být bezpečný,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve Studiu 6.

Redukce sociálních kontaktů při home officech může zrychlit návrat do škol

Základní školy se kvůli epidemii covidu-19 zavřely a přešly na povinnou výuku na dálku 14. října. Speciální školy je následovaly 2. listopadu, kdy se podle původního slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli naopak do lavic vrátit žáci prvního stupně. Po celou dobu zůstaly otevřené pouze školky.

Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Při zmírnění současných opatření usednou do lavic jako další nejdřív žáci prvního stupně, deváťáci a studenti maturitních ročníků. Ve středních školách by se zároveň obnovila praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií by se začaly třídy střídat ve výuce ve škole a z domova.

„Apeluji na zaměstnavatele, aby firmy, které mohou, dávaly možnost home office, což může vrátit další statisíce žáků do našich škol. Redukce sociálních kontaktů je tak významná, že by mohla přispět k rychlejšímu návratu dětí do škol a k rychlejšímu zvládnutí pandemie,“ doplnil Plaga.

Podle protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví je nyní v Česku rizikové skóre odpovídající čtvrtému stupni opatření. Zatím ale platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že pokud se situace do středy nezhorší, navrhne vládě zmírnění. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí.