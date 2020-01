Vláda zřejmě zvedne životní a existenční minimum. Maláčová přesvědčila Schillerovou

Na rozdíl od minulých pokusů o zvýšení získala ministryně Maláčová důležitého spojence, a to ministryni financí. „Od roku 2012 vzrostly ceny asi o 13 procent, takže to odpovídá zhruba tomu nárůstu životního minima, takže jsem to podpořila,“ uvedla Alena Schillerová.

„Neměla jsem k tomu výhrady ani z toho důvodu, že paní ministryně má prostředky v rozpočtu,“ doplnila Schillerová. Celkem stát podle propočtů ministerstva financí vydá kvůli zvýšení částek zhruba 430 milionů korun.

Na životní minimum stát navázal hned několik dalších sociálních dávek. Po případném zvýšení životního minima tak větší počet rodin dosáhne například na přídavky na děti nebo na porodné.