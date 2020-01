Hamáček se chce bavit o důchodové reformě. Žádnou nenabízíte, namítá opozice

Podle šéfky TOP 09 ale sociální demokraté žádnou důchodovou reformu nenabízí. Zásadní je podle Pekarové Adamové právě příjmová složka systému. „Základní otázkou je, jak se změní daňový systém. Maláčová říká, že do pěti let musí být změna daňového systému, ale neříká, jak si ji představuje. A do toho Schillerová říká, že je to dalších 300 miliard korun, které by se musely vybrat na daních,“ kritizuje.

Že ministerstvo práce a sociálních věcí nepřichází s reformou, tvrdí i Vít Rakušan. „Neříkáte, jak do systému dostanete finanční prostředky. V tu chvíli se nejedná o reformu. Reforma to bude, až přijdete do Poslanecké sněmovny s tím, že je tady varianta, která přináší výhled i pro generaci Husákových dětí. Ukažte nám zdroje, pak lze vybrat variantu,“ zdůrazňuje předseda STAN.